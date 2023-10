Diritti: Ronzulli (FI), su maternità surrogata Italia fa da apripista all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla maternità surrogata "l'Italia è diventata l'apripista d'Europa. Se anche l'Unione rompe gli indugi e si appresta a inserire l'utero in affitto fra i reati contro la tratta degli esseri umani, vuol dire che la legge presentata dalla maggioranza, e approvata a luglio scorso alla Camera in prima lettura, per rendere questa orribile pratica come reato universale, è non solo doverosa, ma necessaria. Il centrodestra voleva impedire che gli italiani aggirassero la legge del nostro Paese, andando all'estero a compiere ciò che da noi era proibito. La sponda europea, quindi, è fondamentale". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, commentando l'approvazione da parte della commissione Libe dell'Europarlamento delle nuove proposte di regolamento per combattere la tratta di esseri umani e aiutare le vittime. "Ancora più importante - prosegue la parlamentare - è proprio la decisione di invitare il Consiglio europeo a considerare reati come il matrimonio forzato e l'adozione illegale fra quelli che rientrano nella tratta degli esseri umani. Solo così può essere definito lo sfruttamento del corpo di una donna, approfittando del suo stato di necessità, per comprare un figlio. Confidiamo ora in una decisione che sia rapida e definitiva". (Rin)