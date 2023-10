I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: taxi, trasporti e rifiuti, le ricette Gualtieri al Festival delle città - Roma è bella, su questo non ci piove, ma l'obiettivo che vuole raggiungere il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri entro la fine della sua consiliatura - ossia entro il 2026 - è quello di "trasformare la bellezza della città in gioia di vivere dei romani" è questa "la sfida più bella e appassionante per me". Lo ha spiegato oggi in un'intervista durata circa un'ora e mezza, nell'ambito della giornata conclusiva del Festival delle città, la tre giorni iniziata martedì nel complesso di Pio Sodalizio dei Piceni a Roma. Il festival, organizzato da Ali-Autonomie locali italiane, è un luogo nel quale i sindaci e gli amministratori locali si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell’Italia. Dai taxi, che scarseggiano per le vie della città, ai trasporti con i convogli delle metropolitane in manutenzione, passando per i rifiuti e i fondi del Pnrr: sono diverse le sfide che il sindaco di Roma si trova a fronteggiare in questi mesi. Sfide attuali, ma anche future, come il Giubileo del 2025 - con i cantieri per le opere previste che dovranno essere chiusi entro l'apertura della Porta Santa - e la corsa per aggiudicarsi Expo 2030. Il tutto da fare creando "un dialogo istituzionale che Roma pratica dal primo giorno con tutti i governi e anche con l'attuale", ha detto Gualtieri al microfono della Sala nel complesso in Piazza San Salvatore in Lauro. Sulla gestione della Capitale, però, proprio in queste ore il botta e risposta con il governo si è fatto animato. In particolare, sulla gestione delle nuove licenze taxi che i Comuni potranno erogare con l'approvazione del Dl Asset in Parlamento. Il testo varato dal governo concede ai grandi Comuni, dalle Città metropolitane alle sedi di aeroporti, la possibilità di ampliare fino a un massimo del 20 per cento le attuali licenze taxi per far fronte alla carenza di auto bianche. "Io non sono contento di polemizzare, è un fatto fattuale. Se il governo vuole rimediare facesse un emendamento di una riga che ripristina il 20 per cento" delle risorse che andavano ai Comuni con i bandi per le licenze "e noi faremo un applauso. Oppure diremo che dovremmo togliere i soldi ai romani e darli tutti ai tassisti, ma a loro diamo già l'80 per cento". Il dialogo istituzionale Roma "lo pratica dal primo giorno con tutti i governi e anche con l'attuale - ha spiegato il sindaco -. Quando il governo fa cose utili per la città ne do atto e lo ringrazio. Proprio per questo se invece avviene l'opposto e ci si chiede cosa fare per i Comuni per aiutarli sui taxi, e noi Comuni lo diciamo e poi governo fa dei pasticci" allora "posso dire che avete fatto una cosa inutile che non mi aiuta". Anche in merito ai possibili tagli ai fondi del Pnrr per i Piani urbani integrati "non c'è nessuna polemica - ha aggiunto -: gli investimenti che stanno andando bene vanno tenuti e non vanno definanziati perché diamo un messaggio sbagliato" e perché "rischiamo di rallentare gli investimenti pubblici, nel momento in cui Italia ha bisogno di pompare su questi". Un plauso all'azione del governo di Giorgia Meloni, invece, è arrivato in merito all'emendamento approvato per Roma Metropolitane che è "importantissimo" e "ringrazio il governo perché ci consentirà di andare avanti sulla progettazione delle nuove Metro ed evitare la liquidazione della società dando un futuro a quella che oggi è la principale centrale di progettazione di Roma", ha proseguito Gualtieri. Per quanto riguarda i disagi vissuti dai romani - soprattutto sul fronte mobilità e rifiuti - invece, almeno per ora, i residenti dovranno mettersi l'anima in pace e attendere il miglioramento che arriverà nei prossimi mesi. A causa dei cantieri per il Giubileo, infatti, "ci saranno dei disagi ma se non si fanno i lavori la città non solo non migliora ma cade a pezzi - ha spiegato Gualtieri -. E siccome già cadeva a pezzi abbastanza, io non sarò il sindaco che per ragioni di consenso non fa quello che è necessario". E anche per quanto riguarda i rifiuti sebbene "la situazione sia in miglioramento" per la svolta decisiva bisognerà attendere il nuovo termovalorizzatore che "sarà un impianto straordinario dal punto di vista tecnologico e ambientale - ha concluso -. Il più green e avanzato d'Europa e forse del mondo, con caratteristiche top" e con un investimento "che è significativamente superiore ai 700 milioni di euro". (Rer)