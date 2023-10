Nucleare: Fregolent (Iv), diventi eccellenza made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mix energetico in questi anni si è mostrato insufficiente e ha reso urgente parlare di nucleare. L'Intergruppo sull'energia nucleare, di cui fanno parte tutti i partiti tranne alternativa verdi e sinistra e il movimento 5 stelle, ha portato alla ribalta il tema in Parlamento, rompendo un tabù". Lo ha detto la senatrice di Italia viva, Silvia Fregolent, al convegno "Il ruolo del nucleare nell'era della transizione energetica". "Gli italiani fanno ricerca per il nucleare pulito - ha spiegato la parlamentare -, purtroppo all'estero. Dobbiamo portare la ricerca in Italia, non solo evitare che il nostro Paese continui a pagare con la crisi energetica i pregiudizi della politica, ma per renderla un'altra eccellenza del made in Italy. È arrivata l'ora di fare le leggi necessarie per iniziare un processo intelligente di produzione di energia nel nostro Paese". (Rin)