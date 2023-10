Sardegna: visita in Municipio a Cagliari del nuovo comandante della Brigata Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Stefano Messina ha fatto visita oggi a in Municipio a Cagliari, dove è stato ricevuto dal sindaco Paolo Truzzu. La visita del nuovo comandante della Brigata Sassari ha rappresentato un importante momento di dialogo e cooperazione tra le Forze armate e l'Amministrazione comunale. L'incontro è iniziato con un benvenuto da parte del sindaco Truzzu, che ha elogiato il contributo fondamentale delle forze armate alla sicurezza e al benessere della comunità. Il generale Messina ha ringraziato il primo cittadino sottolineando l'importanza della collaborazione tra l'Esercito e le autorità locali. Durante il colloquio, sono stati affrontati numerosi argomenti di interesse comune, tra cui sicurezza e ordine pubblico. Il generale Messina ha condiviso la sua esperienza e ha sottolineato valore della preparazione e della pianificazione congiunta per far fronte alle necessità dei cittadini. La visita è stata un'occasione preziosa per rafforzare il legame tra le Forze armate e il capoluogo di Sardegna e ha dimostrato l'impegno delle autorità locali e militari nel lavorare insieme per il bene di Cagliari. (Rsc)