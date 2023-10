© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene Elly Schlein, una relazione attenta al momento complesso che viviamo in Italia e in Europa. Giusto l'appello alla mobilitazione per la sanità, sotto attacco per le scelte scellerate del governo. Necessario lo sforzo unitario sulla proposta per il salario minimo. Direzione Pd". Lo afferma su X (ex Twitter) la deputata del Partito democratico, Michela Di Biase. (Rin)