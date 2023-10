© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, visiterà il Portogallo dopo aver accettato l'invito del capo dello Stato lusitano, Marcelo Rebelo de Sousa, ma la data del viaggio non è stata ancora resa nota per motivi di sicurezza. Lo ha confermato la presidenza della Repubblica portoghese in una breve nota sul sito ufficiale. (Spm)