Scuola: Caso (M5s), da Lega e Fd'I abisso di ignoranza

- Quanto accaduto oggi alla Camera "descrive bene il livello culturale di Lega e Fratelli d'Italia. Un parlamentare leghista, noto più per le gaffe che per altro, ha definito l'educazione affettiva e sessuale una 'porcheria'. Addirittura uno di Fratelli d'Italia è arrivato a dire 'i bambini non si toccano'. Siamo davanti a un abisso di ignoranza che è reso ancora più grave dal fatto che non si rendono conto che educare gli studenti ad avere relazioni affettive sane è il principale antidoto contro fenomeni aberranti come il sessismo, il machismo, il bullismo, fino ad arrivare alle violenze sessuali. Oggi Lega e FdI hanno fatto piombare il Parlamento nel medioevo. Noi ci batteremo affinché questa deriva oscurantista non trovi spazio nella società italiana". Lo afferma il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera, Antonio Caso.(Rin)