Abruzzo: Gdf Pescara, arrestato in pieno centro clandestino trafficante di droga

- E' un trentacinquenne di nazionalità marocchina e clandestino ad essere finito in manette. Nell'ambito del piano d'azione "Drug Market" sono stati intensificati i controlli effettuati alle principali vie di accesso della città adriatica, in particolare in prossimità degli ingressi autostradali, degli spazi aeroportuali e delle stazioni ferroviarie. Grazie a questa capillare attività ispettiva, i "baschi verdi" del Comando provinciale di Pescara, durante un pattugliamento del territorio, nei pressi della stazione di Pescara centrale, hanno proceduto al fermo di un giovane immigrato appena arrivato in città. L'extracomunitario ha attirato l'attenzione dei finanzieri per l'atteggiamento equivoco e sospetto assunto alla vista degli operatori di polizia e difatti dall'immediato controllo del voluminoso bagaglio che aveva al seguito, è stato possibile rinvenire 4 buste di cellophane con all'interno 426 ovuli di marijuana e 2 smartphone, il tutto sottoposto a sequestro. (segue) (Gru)