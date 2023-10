Abruzzo: Gdf Pescara, arrestato in pieno centro clandestino trafficante di droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostanza stupefacente avrebbe consentito il confezionamento di circa 9.000 spinelli da smerciare sulla piazza pescarese, per un valore sul mercato dello spaccio di circa 50.000 euro. Il giovane è stato quindi accompagnato presso gli uffici della caserma per procedere ai rilievi fotosegnaletici, in quanto sprovvisto di documenti di riconoscimento. Dagli accertamenti esperiti al sistema informativo del Corpo, lo stesso è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia sempre nel settore stupefacenti. Il giovane straniero è inoltre senza fissa dimora ed è già stato colpito da 2 provvedimenti di rintraccio ed interdizione dal dimorare nel comune di Firenze, dove invece vive. Infine, come disposto dall'A.G. competente, i finanzieri conducevano il fermato presso la locale Casa Circondariale . Secondo Il Comandante provinciale, colonnello Antonio Caputo, "Pescara risulta crocevia fondamentale sulle rotte del transito della droga ecco perché i nostri Reparti effettuano un continuo e capillare controllo economico del territorio, attraverso una presenza costante delle pattuglie nei punti nevralgici di tutta la Provincia". (Gru)