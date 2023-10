Vietnam-Giappone: ministra Esteri Kamikawa in visita ad Hanoi il 10 e l’11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, sarà in visita in Vietnam il 10 e l’11 ottobre, su invito dell’omologo Bui Thanh Son. Lo ha annunciato oggi la portavoce del ministero degli Esteri di Hanoi, Pham Thu Hang. I due Paesi, ricorda il portale del governo vietnamita, stanno celebrando quest’anno 50 anni di relazioni. Il Giappone è il maggiore fornitore di assistenza allo sviluppo del Vietnam e il secondo importatore di forza lavoro vietnamita. Il Giappone, inoltre, è il quarto partner commerciale del Vietnam, con un interscambio di circa 50 miliardi di dollari l’anno scorso, e il terzo investitore, con oltre 70 miliardi di dollari investiti in più di 5.000 progetti.(Fim)