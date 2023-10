Roma: Cgil, pieno sostegno a manifestazione Fridays for Future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future saranno nuovamente in piazza a Roma, con un corteo che partirà da piazza della Repubblica alle ore 9:30. Una mobilitazione che sosteniamo perché abbiamo la necessità un radicale e urgente cambiamento di sistema che sposti l'obiettivo, dalla ricerca di profitti e rendite finanziari per pochi, verso il lavoro, i diritti, la pace, l'ambiente, la giustizia sociale. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Nonostante il negazionismo che ancora permea una parte importante della classe dirigente del Paese, stiamo parlando di temi molto concreti e vicini a noi - continua la nota -. Proprio oggi Legambiente Lazio ha confermato che Roma, con l'aumento degli eventi climatici estremi, è diventata la Capitale per rischio allagamenti ed alluvioni, una situazione su cui l'amministrazione comunale sarebbe in grado di fare la sua parte intervenendo sulle politiche urbanistiche e sulla rigenerazione urbana. La lotta a difesa del clima, per una giusta transizione ecologica e sostenibile, per il superamento dell'uso delle fonti fossili, per la manutenzione del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico fanno parte delle nostre priorità ed anche delle ragioni della manifestazione nazionale del 7 ottobre, a cui tante realtà ambientaliste hanno aderito". (Com)