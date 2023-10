Rifiuti: Barbato (Fd'I), oltre 700 milioni per nuovo termovalorizzatore sono troppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "molto preoccupata dalle affermazioni del sindaco Gualtieri sul termovalorizzatore. Apprendiamo infatti che non solo sarà il più grande d'Europa ma anche il più costoso". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina di Fd'I Francesca Barbato. "La città ha bisogno di chiudere il ciclo dei rifiuti e su questo non c'è dubbio, ma per farlo non era necessario posizionarsi su una capacità di trattamento di 600 mila tonnellate annue, non se nel frattempo si vuole davvero aumentare come andrebbe fatto la raccolta differenziata - aggiunge Barbato -. Oggi, sapendo che 700 milioni di euro per la realizzazione del nuovo impianto non saranno sufficienti penso che i cittadini romani vedranno solo col binocolo un abbattimento della tassa sui rifiuti", conclude.(Rer)