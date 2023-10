Slovacchia: presidente Caputova, per nuovi aiuti militari a Ucraina occorre aspettare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché la Slovacchia fornisca nuovi aiuti militari all’Ucraina, occorre aspettare la formazione del nuovo governo dopo le elezioni parlamentari anticipate del 30 settembre. “La presidente (Zuzana Caputova) condivide l’opinione del primo ministro (Ludovit Odor) che sulla questione è necessario rispettare l’esito delle elezioni e aspettare la fine delle consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo, che sono in corso in questi giorni”, ha riferito il portavoce presidenziale Martin Strizinec. Caputova “continua, come in precedenza, a sostenere la fornitura di aiuti militari all’Ucraina entro le capacità delle forze armate slovacche”, ha aggiunto il portavoce. (Vap)