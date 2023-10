Montenegro: Milatovic presenta a Macron Piattaforma per integrazione europea del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente montenegrino Jakov Milatovic ha presentato all'omologo francese Emmanuel Macron la Piattaforma per l'integrazione del Montenegro nell'Unione europea. I due leader si sono incontrati a margine del vertice della Comunità politica europea di Granada. Come annunciato da un comunicato dell'ufficio presidenziale di Podgorica, oltre a una reazione positiva verso la Piattaforma, Milatovic ha ricevuto il sostegno di Macron per il suo impegno nell'accelerazione del percorso europeo del Montenegro, e nel contesto più ampio della regione dei Balcani occidentali. Macron ha quindi invitato Milatovic al Forum per la pace di Parigi e a un incontro a breve nella capitale francese. (Seb)