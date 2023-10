Tlc: Capone (Ugl), la rete di telecomunicazioni è asset strategico fondamentale per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Il viaggio nel futuro dell'Ugl con i suoi congressi territoriali "prosegue con la volontà di confrontarsi per costruire un nuovo modello sindacale che possa affrontare le sfide legate alle telecomunicazioni". Lo ha dichiarato il Segretario Generale Nazionale Ugl, Paolo Capone a margine del Congresso della Federazione Nazionale Telecomunicazioni dell'Ugl. "La rete di telecomunicazioni nazionale è strategica. Stiamo parlando di un asset fondamentale per il Paese e come Ugl siamo assolutamente favorevoli ad azioni che ci permettano di scongiurare un eventuale spacchettamento della Tim, per esempio, ma soprattutto di esercitare un controllo pubblico sulla stessa. Con i prossimi fondi del Pnrr, che destineranno grandi risorse per la digitalizzazione delle rete, - conclude Capone - è fondamentale che queste risorse vadano a colmare i gap infrastrutturali ancora presenti, favorendo lo sviluppo e la crescita in quelle aree dell'Italia dove, ancora oggi, pezzi di popolazione non hanno facile accesso ai servizi di telecomunicazioni". (Rin)