Migranti: Tajani, cambio linea Germania frutto problema interno, alla fine ci hanno dato ragione

- Il cambio di linea del governo tedesco sulle Ong è il risultato di un problema di politica interna. Lo ha detto oggi ai giornalisti il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, tornando dalla missione di due giorni a Riad, in Arabia Saudita. "Prima hanno tenuto l'accordo (relativo al Patto su migrazione e asilo) bloccato per mesi, poi hanno cambiato il testo all'ultimo momento. Successivamente, mentre stavamo parlando, sono spuntate sette navi delle Ong tedesche, magari proprio per far saltare l'accordo", dirette verso Lampedusa, ha aggiunto il ministro. Secondo Tajani, il cancelliere tedesco Olaf “Scholz era d'accordo con noi” e “molto importante” è stata anche la recente intervista rilasciata da Wolfgang Schaeuble, esponente dell’Unione cristiano-democratica, ex ministro ed ex presidente del Bundestag: “Ci ha dato ragione e lui non è proprio l'ultimo arrivato”, ha detto il ministro. “Io non ho nulla contro le Ong ma se vengono usate è un altro discorso. Se uno Stato finanzia una Ong e poi l'Ong finanzia un partito, non va bene", ha concluso Tajani. (Res)