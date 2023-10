Scuola: Sasso (Lega), opposizione pensa a educazione sessuale per bambini di 6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi, sulla scuola, oggi critica dai banchi dell'opposizione è stato al governo per 11 degli ultimi 13 anni. Sono quelli dei 'banchi a rotelle' che gli italiani non hanno dimenticato. Da un lato la Lega e il governo stanno agendo, a fianco del ministro Valditara, con azioni concrete per aumentare le risorse e bandire in tempi brevi i concorsi riservati al personale precario, promuovere il tempo pieno, potenziare lo studio delle Stem e ridurre il caro libri. Dall'altro il Movimento cinque stelle ha come priorità insegnare l'educazione sessuale a bambini di 6 anni. Nella Giornata mondiale dell'insegnante parlano i fatti". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Rossano Sasso, a margine della dichiarazione di voto, alla Camera, sulla mozione di maggioranza per il diritto allo studio. (Rin)