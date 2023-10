Roma: opposizioni Campidoglio, maggioranza in piena crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta odierna della Assemblea capitolina "ha certificato in modo definitivo la crisi della maggioranza. È caduto per 4 volte il numero legale e non è stato neppure possibile far intervenire in aula il sindaco sul futuro di Roma Metropolitane". Così in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia, della Lega, dell'Udc, del Movimento 5 stelle, della lista Civica Raggi, di Azione e di Italia viva. "I motivi della crisi - aggiungono i capigruppo - sono da ricercare nelle divisioni della maggioranza su temi cruciali, dal futuro di Atac alla localizzazione degli impianti di biodigestione, dalla rivolta del comparto scuola al rimpasto di Giunta, dalla gestione dissennata dell'accesso alla Ztl alla rivolta dei minisindaci del Pd. Tutto questo lo sta pagando la città", conclude la nota. (Com)