Energia: Rocchi, da Enea impegno per migliorare sicurezza impianti nucleari

- Enea negli ultimi anni ha dedicato sforzi e impegno lungo due filoni principali: “collaborare con gli altri Paesi e sviluppare competenze interne - utilizzando infrastrutture di ricerca sperimentale - per migliorare la sicurezza degli impianti nucleari”. Lo ha dichiarato il responsabile Laboratorio per la sicurezza degli impianti nucleari di Enea, Federico Rocchi, in occasione del simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. (Rin)