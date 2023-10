Francia: sondaggio, 27 per cento dei cittadini ha fiducia in Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron questo mese gode della fiducia del 27 per cento dei francesi, l'1 per cento in meno rispetto a settembre. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", riportando un sondaggio effettuato dall'istituto Elabe. "Sono sette mesi consecutivi, dalla riforma delle pensioni, che Macron è sotto la soglia del 30 per cento", ha spiegato Bernard Sananes, presidente di Elabe. La premier Elisabeth Borne è invece al 23 per cento, anche lei un punto in meno rispetto al mese precedente. (Frp)