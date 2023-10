Piemonte 2024: Rossi (Pd), sondaggio interno Dem premia il campo largo, la partita è aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'alleanza di centro-sinistra a campo largo con Pd, sinistra, Movimento 5 stelle e Terzo polo potrebbe sconfiggere Alberto Cirio. E quanto emerge da un sondaggio interno al Partito Democratico rilevato dall'Istituto Piepoli rispetto alle regionali del 2024 in Piemonte. Il campione intervistato di 2060 individui divisi per quadrante (Città Metropolitana di Torino, area Nord e Sud Piemonte) alimenta le speranze del Partito Democratico. Sommando i voti di un possibile campo largo di centrosinistra la coalizione arriverebbe quasi a quota 50 per cento superando di 6 punti il centrodestra. Al momento attuale non sarebbe il candidato a fare la differenza per quanto riguarda il centrosinistra. Sia Gribaudo che Valle sono poco conosciuti secondo il sondaggio di Piepoli. Discorso diverso vale per l'attuale maggioranza in regione: senza Alberto Cirio il centrodestra rischierebbe un tracollo di popolarità. (segue) (Rpi)