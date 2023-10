Piemonte 2024: Rossi (Pd), sondaggio interno Dem premia il campo largo, la partita è aperta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partita per le regionali è aperta - ha affermato il segretario del Pd Piemonte Domenico Rossi -. Insieme si può vincere. Lo diciamo da mesi e questi numeri lo confermano. Basta con la rassegnazione di chi vede il Piemonte certamente nelle mani della destra. Non è così. I numeri ci consegnano una responsabilità soprattutto in una situazione drammatica per i cittadini dovuta al malgoverno della destra. Qui in Piemonte il Pd e le altre forze di centrosinistra hanno dato la propria disponibilità a costruire un progetto comune a partire da questioni concrete come la difesa della sanità pubblica e l’abbattimento delle liste d’attesa. Abbiamo detto decidiamo insieme tempi e modalità, ma per ora niente. Credo che di fronte a questi numeri ci sia la responsabilità di spiegare ai cittadini per quale motivo dovremmo viaggiare divisi. Noi in questi mesi abbiamo fatto delle proposte per unire. Se non vanno bene ci dicano quale potrebbe essere la strada giusta come sta avvenendo nella maggior parte delle altre regioni d’Italia. Ho sempre pensato che il sondaggio non avrebbe potuto sostituire il lavoro politico. Questi numeri lo confermano anche perché non ci sono differenze significative sulla notorietà o la fiducia delle persone. Il Partito Democratico deve lavorare per aumentare i suoi voti occupandosi dei problemi dei cittadini e della regione e per allargare la coalizione", ha concluso Rossi. (Rpi)