Ue: Putin, tutte le economie europee sono in stagnazione salvo Italia e Spagna

- Tutte le economie europee, tranne l'Italia e la Spagna, sono in stagnazione. Lo ha sostenuto il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla sessione plenaria del forum internazionale di Valdai. "Se negli Stati Uniti stiamo assistendo a una crescita del prodotto interno lordo (Pil) del 2,4 per cento nel periodo precedente, in Europa la situazione è molto peggiore", ha osservato il presidente. Putin ha ricordato che nel 2021, la crescita del Pil in Europa è stata del 4,9 per cento, mentre quest'anno sarà dello 0,5 per cento. Il dato del 2023 risulta positivo solo grazie a Italia e Spagna, che hanno mostrato una leggera crescita. "La crescita in Italia e Spagna è principalmente dovuta all'aumento dei prezzi degli immobili e ad un certo aumento del settore turistico. E nel resto delle economie europee c'è stagnazione", ha concluso Putin. (Rum)