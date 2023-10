Taiwan: governo indagherà su possibili violazioni a sanzioni contro Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan indagheranno su possibili violazioni delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro il colosso tecnologico cinese Huawei da parte di imprese dell’isola. Lo ha fatto sapere in un intervento in parlamento il ministro degli Affari economici di Taipei, Wang Mei-hua, in riferimento alle quattro compagnie taiwanesi – Topco Scientific, L&K Engineering, United Integrated Services e Cica-Huntek Chiemical Technology Taiwan – che secondo l’emittente statunitense “Bloomberg” avrebbero segretamente collaborato con Huawei nella produzione di microchip in Cina. Secondo Wang, le quattro aziende avrebbero aiutato la compagnia cinese a dotare le sue fabbriche di dispositivi per la protezione ambientale, ma non avrebbero condiviso alta tecnologia e non avrebbero messo a repentaglio la sicurezza nazionale. Taiwan, che la Cina considera parte del proprio territorio, è il primo produttore al mondo di semiconduttori, materiali sempre più ricercati perché necessari per la fabbricazione di tutti i principali dispositivi elettronici in uso oggi. (segue) (Res)