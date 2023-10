Taiwan: governo indagherà su possibili violazioni a sanzioni contro Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco meno di un anno fa gli Stati Uniti hanno introdotto una serie di restrizioni per limitare l’accesso della Cina ad alta tecnologia impiegata nella produzione di semiconduttori. Pechino ha risposto con simili misure, rendendo anche obbligatoria la concessione di una licenza per l’esportazione di minerali rari – il gallio e il germanio - usati per gli stessi semiconduttori. Lo scorso agosto Huawei ha presentato un nuovo modello di smartphone alimentato da un microchip tecnologicamente molto avanzato e prodotto in Cina, cosa che ha aperto un dibattito a Washington sulla reale efficacia delle sanzioni imposte dall’amministrazione del presidente Joe Biden. La stessa segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, ha definito la notizia “incredibilmente inquietante”. (Res)