Lombardia: Regione a sostegno delle imprese del settore turistico

- Promuovere a livello turistico la Lombardia come un unico grande territorio fatto da mille specificità, e riuscire a trattenere i flussi turistici che giungono a Milano, il più possibile sull'intero territorio regionale. Questo, in sintesi, il messaggio dell'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia Barbara Mazzali che oggi ha incontrato il Gruppo Turismo di Assolombarda, in via Pantano a Milano. Nell'occasione l'assessore ha illustrato anche la sua 'vision' e le azioni messe in campo dal suo Assessorato a sostegno degli imprenditori del settore e dei territori. "Regione Lombardia è un unico e solo territorio fatto grande dagli imprenditori lombardi" afferma Mazzali. Dopodiché "decliniamo ogni Provincia per le sue attitudini e per le sue bellezze. Ma come assessore- prosegue - e prima ancora come lombarda, per me la Lombardia è un'unica grande Regione e un unico corpo". "Lo stile lombardo è uno stile di alta gamma - sottolinea Mazzali -: oggi gli imprenditori dell'accoglienza lombarda, offrono ai nostri turisti una qualità di servizi altamente professionalizzata e con strutture di grande pregio. infatti i turisti che arrivano nelle nostre provincie si qualificano per la loro capacità di spesa. Fattore importante per generare sui territori un'economia di scala che coinvolge tutta la filiera", conclude.(Com)