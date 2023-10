Energia: Rampelli (Fd'I), necessaria proroga regime maggior tutela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rampelli prosegue: "È, quindi, necessario fermare le 'aste di famiglie' che Arera sta per svolgere e prorogare di almeno un anno il regime di maggior tutela per avviare un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato e rendere maggiormente comprensibile al cittadino un mondo così complesso come quello del mercato dell’energia, i cui costi stanno frenando il calo dell’inflazione, come certificato ormai dall’Istat. Anche quest’anno l’Istat ha registrato infatti, mese per mese, la differenza preoccupante dell’andamento dei prezzi tra il libero mercato e il regime di maggior tutela che risulta stabilmente molto più conveniente del libero mercato. Nell’ultimo aggiornamento di settembre l’Istat conferma che la discesa dell’inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi energetici, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati. A settembre un aumento del 7,6 per cento dei prezzi energetici nel libero mercato e una diminuzione nel regime di maggior tutela di -27,8 per cento. Un recente studio prodotto dall’Unione nazionale consumatori che meriterebbe un serio approfondimento, ha stimato che dal 2021 a oggi, da una elaborazione dei dati Istat, il prezzo del gas nella maggior tutela è sceso del 15,6 per cento mentre nel libero mercato è aumentato del 48,8 per cento. Il prezzo dell’energia elettrica nella maggior tutela è sceso dell’8,8 per cento, mentre nel libero mercato è aumentato del 74,4 per cento. Numeri preoccupanti - conclude Rampelli - che probabilmente in maniera analoga indussero nei mesi scorsi Francia e Germania a nazionalizzare". (Rin)