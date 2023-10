Migranti: De Poli (Udc), giudice Catania scredita intera magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il video che ritrae la giudice Apostolico in piazza svela l'impronta ideologica e strumentale con cui la persona in questione si è mossa sulla vicenda. Le immagini che ritraggono lei, insieme al compagno, mentre partecipano a una manifestazione con grida e slogan contro le Forze dell'ordine non necessitano di commenti". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli commentando il video postato stamane su X dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Sui singoli casi le autorità competenti faranno tutte le valutazioni del caso. Non si tratta di delegittimare la magistratura ma di dire con chiarezza che non si può e non si deve sfruttare mai il proprio ruolo per affermare il proprio orientamento. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, come ci ricorda la nostra Costituzione e chi commette delle incongruità, come la giudice Apostolico, fa male e scredita l'intera magistratura", aggiunge. (Rin)