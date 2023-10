Torino: Grimaldi (Avs) su scontri studenti-Polizia, parole sbagliate da Prefetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manganellate ai ragazzi e alle ragazze per le vie di Torino non possono essere un 'atto dovuto', come ha recentemente affermato il nuovo Prefetto di Torino. Lo ha affermato in una nota stampa Marco Grimaldi dell'Alleanza Verdi Sinistra. "L'uso della forza da parte delle forze dell'ordine deve essere come ultima ed estrema soluzione o in caso di pericolo. Vedere personale delle forze dell'ordine che insegue con manganelli studenti in fuga o che colpisce persone pacifiche che sorreggono striscioni e non altro, è un uso sproporzionato della forza e quindi illegittimo. Dispiace che il primo passo del nuovo rappresentante territoriale del governo siano parole così infelici ed improvvide. Ci auguriamo davvero di non vedere più scene come quelle di qualche giorno fa che non fanno bene alle istituzioni democratiche del nostro Paese", ha concluso Grimaldi. (Rpi)