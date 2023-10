Scuola: Bicchielli (Nm), mozione per assumere precari e aumentare qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio "incrementa i finanziamenti alla scuola in maniera significativa: 623, 632 e 598 milioni di euro dal 2023 al 2025: si vuole alzare la qualità dell'offerta formativa e garantire la continuità didattica con un alto numero di docenti qualificati e di ruolo per ridurre il precariato. La mozione chiede proprio di bandire quanto prima il concorso per i precari della scuola statale, in vista dell'avvio della stagione di nuovi concorsi previsti dal Pnrr per arrivare al traguardo delle 70 mila assunzioni. Nella mozione anche le linee guida per l'orientamento per contrastare dispersione e abbandono scolastico, che nel 2022 è dell'11,5 per cento, con le figure di tutor e docenti orientatori". Lo afferma l'onorevole Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi moderati, che aggiunge: "Servirebbe un passo in più. Con iniziative nelle realtà territoriali più disagiate per ridurre il numero di alunni per classe, garantendo l'apertura delle scuole anche nelle ore pomeridiane e nei mesi estivi per dare vita ad iniziative di potenziamento e di recupero di discipline fondamentali, quali matematica, scienze, informatica, italiano e inglese, affiancate da attività alternative; si creerebbero così campus per formazione, recupero e sviluppo, offrendo a padri e madri un sostegno al fianco della vita lavorativa. Ruolo centrale su questo è svolto dalle scuole paritarie, per le quali la possibilità di accedere ai fondi europei è segnale decisivo verso una reale parità scolastica che rispetti il diritto di scelta delle famiglie. E in questa direzione va il ministro Valditara coinvolgendo i privati nel sostegno all'educazione. Infine le discipline Stem, cui accedono più facilmente uomini che donne: garantire una maggiore formazione a tutti i livelli scolastici consentirebbe alle donne di avere uno spettro di opportunità lavorative più ampio, aiutando i redditi familiari con possibili ripercussioni a cascata anche sui trend demografici". (Rin)