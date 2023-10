Speciale scuola: Nanni (CC) su scontri Torino, violenza ingiusta contro studenti, non si replichi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi "di violenza contro gli studenti che manifestavano a Torino sono molto gravi, scene di questo tipo non sono tollerabili in un Paese libero e democratico. Mi auguro che alla manifestazione indetta per sabato a Roma non si assista a scene di quel tipo". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "Il prossimo sabato si terrà per le strade di Roma un'importante manifestazione nazionale alla quale parteciperanno numerose associazioni e realtà della società civile per la difesa e l'attuazione della Costituzione su temi importanti quali lavoro, contrasto alla povertà, aumento dei salari, sanità e scuola pubblica. Ci saranno anche tanti giovani che chiedono maggiori certezze e tutele per il loro presente e per il loro futuro. Mi auguro - aggiunge Nanni - che in questa occasione non si verifichino gli stessi episodi di Torino e che l'ordine pubblico venga garantito senza l'utilizzo di violenza ingiustificata contro chi manifesta per le proprie idee". (Com)