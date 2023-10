Speciale scuola: Trasporti, Pd su bonus, da governo duro colpo per chi va a scuola e al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi pensiamo che sottrarre risorse al fondo così importante come quello del bonus trasporti rappresenti un duro colpo per chi va a scuola e per chi va al lavoro. E’ una scelta contro le famiglie e contro l’ambiente". Lo ha detto la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Valentina Ghio, replicando al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso del question time. In precedenza, il collega Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in commissione Trasporti, aveva stigmatizzato "la proroga, per il 2023, del bonus che ha fatto perdere a studenti e lavoratori la possibilità di utilizzarlo in maniera integrale, con un impatto negativo diretto sulla loro vita lavorativa e scolastica e sui bilanci delle famiglie". "Passare da un finanziamento statale della misura di 190 milioni di euro dello scorso anno ai 100 milioni attuali per poi rimpinguarlo con 12 milioni soltanto e in zona Cesarini e accorgersi solo dopo una manciata di ore dalla riapertura del sistema che non sono risorse sufficienti per far fronte alla domanda - ha esclamato Ghio all’indirizzo di Salvini -, vuol dire non supportare il trasporto pubblico delle persone. Ci auguriamo che ci sia la consapevolezza di questo mancato sostegno e si rimedi questa volta con la giusta capienza, di modo che accedere al bonus trasporti non sia una gara da incubo, dove vince il bonus chi clicca prima, ma sia uno strumento realmente rivolto ai bisogni delle persone in difficoltà e della mobilità sostenibile. Ci auguriamo lo facciate adesso - ha concluso Ghio - per il pieno utilizzo dell’anno scolastico appena iniziato, e in sede di bilancio per il prossimo anno". (Rin)