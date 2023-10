Speciale scuola: Fascismo, Calenda, scuola e non norme per combattere revisionismo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensiamo che scuola e istruzione e non le norme servano a combattere il revisionismo storico. Ma al di là di ciò. Forse si doveva evitare di chiamare il putiniano Pagliarulo di complemento. Sarebbe bastato optare per la Fiap. Interpreti decisamente più autentici dello spirito della Resistenza 'ora e sempre'. Anche in Ucraina". Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda, in merito alle proposte di legge presentate dal Partito democratico, insieme all'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), con l'obiettivo di introdurre nuovi strumenti normativi per contrastare la propaganda nazifascista. (Rin)