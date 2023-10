Speciale scuola: Napoli, Zangrillo, Severino e Manfredi presentano corso della Sna per Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato a Castel Nuovo il programma di formazione dedicato ai dirigenti del Comune di Napoli che sarà realizzato dalla Scuola nazionale dell’amministrazione in collaborazione con il Comune ed il dipartimento della Funzione pubblica. All’incontro, presso la sala dei Baroni, sono intervenuti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e la presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione ed ex ministro della Giustizia Paola Severino. “La Pubblica amministrazione, anche alla luce della sfida del Pnrr, ha bisogno di persone che non devono possedere soltanto una adeguata conoscenza della materia, ma anche tutte quelle capacità che fanno davvero la differenza – ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - Auguri di buon lavoro al Corpo docente e ai dirigenti del Comune di Napoli che iniziano questo nuovo corso. Investire in una formazione di alta qualità significa dotarli di tutte le competenze necessarie ad affrontare un percorso fatto di responsabilità, di risultati da conseguire, di scelte da intraprendere - aggiungo con spirito di squadra - per far fronte alle grandi sfide che il Paese deve affrontare”. (segue) (Ren)