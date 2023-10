Speciale scuola: Serbia, scuola primaria di Belgrado teatro di sparatoria di maggio ha una nuova direttrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola primaria della capitale serba Belgrado, Vladislav Ribnikar, teatro della sparatoria avvenuta i primi di maggio dove sono morte dieci persone, ha una nuova direttrice. Lo riporta l'emittente "N1". Il presidente del Consiglio dei genitori, Igor Djordjevic, ha affermato che la neo eletta Olga Mitrovic, insegnante nella stessa scuola, ha il "pieno appoggio" dell'intero corpo docente. "Ciò che è importante per noi è che la nuova direttrice sia qualcuno che conosce i problemi di questa scuola", ha detto Djordjevic, il quale ha sottolineato che la struttura attualmente "non ha le aule di chimica, fisica e biologia", ancora chiuse e inagibili dopo la sparatoria di maggio. La precedente direttrice ad interim Andjela Petrovic si era dimessa su richiesta personale. I membri del Consiglio dei genitori sono stati ricevuti dalla premier Ana Brnabic, dal ministro dell'Istruzione Slavica Djukic Dejanovic e dal ministro per gli investimenti pubblici Marko Blagojevic per discutere dell'avanzamento dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione della scuola. (Seb)