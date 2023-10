Cpe: Meloni su Intelligenza artificiale, cogliere opportunità tecnologia evitando sviluppo senza regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla tavola rotonda sull’Intelligenza artificiale che si tiene durante il summit della Comunità politica europea (Cpe) a Granada, stando a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustrerà la strategia che il governo italiano sta attuando per cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie, evitando al contempo le conseguenze potenzialmente negative di una crescita senza regole. Meloni porrà l’accento sui rischi di sostituzione dell’intelletto umano, con conseguenze sul mercato del lavoro, con maggiori disuguaglianze e sempre più inique concentrazioni di potere. L’intervento si inserisce nel quadro dei contatti che la premier sta sviluppando a livello internazionale, da ultimo in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella consapevolezza che quella dell’Intelligenza artificiale è una sfida che le nazioni non possono affrontare da sole ma in cui è invece essenziale uno sforzo comune per la determinazione di standard comuni. (segue) (Rin)