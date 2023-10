Decreto Asset: Appendino (M5s), governo forte con deboli e debole con forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ripete da mesi che la coperta è troppo corta, ma per scaldare i più potenti la rendono sempre lunga abbastanza. Non colpiscono i privilegi delle élite; non tassano gli extraprofitti del mondo assicurativo e farmaceutico; non mettono in discussione le spese militari; trovano in 48 ore 500 milioni per spalmare in comode rate i debiti delle società di calcio; lasciano che i colossi del web godano di regimi fiscali agevolati; scrivono per tre volte la norma per tassare gli extraprofitti bancari rendendola facoltativa e con prospettive di gettito ridicole dopo essersi inchinati davanti alla prima protesta del mondo bancario. Certo che alla fine 'la coperta è corta!'". Lo afferma su Facebook la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, rilanciando il suo intervento in Aula di ieri alla Camera. "E quindi tagli alla sanità, tagli alla scuola, tagli a opzione donna, tagli alle protezioni sociali, nessuno intervento serio per far fronte a caro vita a al caro mutui e condanna del paese alla crescita zero - aggiunge la parlamentare -. È questo governo che sceglie di tenere la coperta corta facendo i forti con i deboli e i deboli con i forti". (Rin)