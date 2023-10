Salute: Schillaci, su sistema sanitario è il momento di cambiare passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, “per continui ingenti tagli e una scarsa attenzione, il nostro sistema sanitario ha viaggiato a due o più velocità: ora però è il momento di cambiare passo, di mantenere una velocità costante in questo percorso di ammodernamento tecnologico della nostra sanità pubblica per garantire elevati standard assistenziali a tutti i cittadini”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo videomessaggio della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - organizzata da Now Italia che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio(Rem)