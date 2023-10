Enti locali: Anci-Ics, boom di domande per i bandi sport e cultura rivolti ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bandi Sport missione comune e Cultura missione comune 2023, promossi dall’Istituto per il credito sportivo, in collaborazione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e rivolti agli Enti territoriali, hanno fatto registrare un numero molto elevato di richieste. Più di 240 le domande per circa 170 milioni per i bandi Sport missione comune e Cultura missione comune, da maggio a ottobre. E' quanto si legge in una nota. C’è ancora tempo per gli Enti locali per presentare le domande fino al 5 dicembre. Sono numeri che registrano la sempre più frequente volontà dei Comuni di investire in infrastrutture sportive e in interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni, le Unioni di comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni - continua la nota - hanno presentato le istanze per usufruire di contributi in conto interessi per finanziamenti destinati ad interventi sulle infrastrutture sportive e culturali che consentono un abbattimento totale del tasso di interesse sui mutui. Le risorse pubbliche utilizzate dai bandi per tale abbattimento sono state messe a disposizione rispettivamente dal ministero per lo Sport e i Giovani, con una dotazione triennale, e dal ministero della Cultura, con una dotazione per l’anno in corso. Ad oggi risultano esaurite più di un terzo delle risorse destinate dal piano triennale per il bando Sport missione comune e pressoché esaurite le risorse stanziate dal bando Cultura missione comune. Tutto ciò dimostra la bontà dell’iniziativa messa in campo dal Credito sportivo e Anci, l’apprezzamento degli Enti territoriali e il beneficio per il sistema Paese che vede nascere o recuperare nuovi impianti, sportivi e culturali a disposizione delle comunità territoriali. Ics e Anci, visto il grande successo dei bandi, sono già al lavoro per richiedere nuove risorse da poter mettere a disposizione dei Comuni, Unioni di comuni, Città metropolitane, Province e Regioni. (segue) (Com)