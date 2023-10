Enti locali: Anci-Ics, boom di domande per i bandi sport e cultura rivolti ai Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli Enti Territoriali, grazie ai nostri bandi, hanno potuto realizzare e riqualificare nuovi impianti sportivi e culturali con benefici importanti in termini di risparmio e sostenibilità e con un impatto positivo per tutto il sistema Paese. Il ritorno sociale di questi investimenti superiore a cinque volte rappresenta un valore importante per le comunità territoriali. Ics e Anci sono già al lavoro per offrire agli Enti territoriali nuove risorse da utilizzare per favorire la crescita dello sport e della cultura del Paese”, ha dichiarato il presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Beniamino Quintieri. “Il successo della collaborazione di questi anni arriva dai numeri che vedono i mutui a tasso zero contratti dai Comuni aumentati sensibilmente dal 2014 fino ad arrivare ad oggi ad un dato significativo: complessivamente 2.907 cantieri dello Sport che si sono aperti in tutta Italia per totale di oltre un miliardo di euro”, ha sottolineato il vicepresidente vicario di Anci, Roberto Pella, che ha aggiunto: “Siamo soddisfatti anche per l'attivazione del bando ‘Cultura missione comune’, giunto alla terza edizione, con cui Ics interviene in un settore importantissimo per il nostro Paese, in cui la domanda di credito agevolato è notevole, sia per quanto riguarda la parte pubblica che per quella privata. L’Anci auspica che il fondo nazionale che consente di tenere attiva questa linea di finanziamento possa trovare nuove risorse per continuare a sostenere l'azione dei Comuni, in accordo fra governo e Parlamento grazie anche al supporto del ministro Sangiuliano”. (Com)