Siria: attacco a Homs, illeso il ministro della Difesa Abbas

22 luglio 2021

- Ali Mahmoud Abbas, il ministro della Difesa siriano, non si trovava all’interno della facoltà di Scienze militari del Collegio militare di Homs, 140 chilometri a nord di Damasco, al momento dell’esplosione. Lo riferisce l’agenzia russa “Sputnik”, riferendosi al drone che ha colpito il Collegio durante la cerimonia di consegna dei diplomi e che avrebbe causato circa una decina di vittime e una ventina di feriti. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr) sarebbero almeno sette i morti accertati. Sempre secondo “Sputnik”, il ministro avrebbe assistito alla cerimonia, ma avrebbe lasciato l’edificio subito dopo. L’attacco non è stato ancora rivendicato da nessun gruppo, nonostante canali Telegram legati al governo siriano l’abbiano definito un attentato terroristico. (Res)