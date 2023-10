Ucraina: presidenza, almeno 48 vittime per attacco russo in regione Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno lanciato oggi un attacco missilistico contro il villaggio di Groza, nel distretto di Kupjansk della regione di Kharkiv, causando la morte di almeno 48 persone. Lo ha detto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. "Tra le vittime c'è un bambino di 6 anni. Si sa anche di sei feriti, tra cui un'altra bambina", si legge nel messaggio. Yermak ha aggiunto che le macerie non sono state ancora rimosse. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha commentato l'attacco sul proprio canale Telegram. "Un crimine russo indicativamente crudele è un attacco missilistico contro un negozio di alimentari civile, un attacco terroristico consapevole", ha osservato Zelensky. "Questo e simili attacchi terroristici sono necessari alla Russia solo per una cosa: rendere la sua aggressione genocida la nuova normalità per il mondo intero. E ringrazio ogni leader, ogni popolo che ci sostiene nella protezione della vita", ha aggiunto il capo dello Stato. (Kiu)