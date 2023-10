Maltempo: Lollobrigida, da Masaaf 100 milioni a sostegno Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato sugli Ocm del vino che tengono conto in maniera preferenziale del biologico". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo, durante il question time al Senato, a un'interrogazione sulla tutela della filiera vitivinicola con metodo biologico dai danni causati dalla peronospora (M5s). "Abbiamo cercato di svuotare i cassetti del ministero per toccare risorse interne" e, tra gli altri, "siamo riusciti a intervenire con 100 milioni a sostegno" dei fondi per "l'alluvione in Emilia-Romagna", ha aggiunto. (Rin)