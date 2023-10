Cina: Wang Yi invita Paesi himalayani a cooperare e rispettare integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita i vicini lungo le sue frontiere sud-occidentali a rafforzare la cooperazione sulle questioni ambientali e a rispettare “l’integrità territoriale” di ciascun Paese. È quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel suo intervento al Forum trans-himalayano per la cooperazione regionale a Nyingchi, nel Tibet, al quale tuttavia non ha preso parte alcun rappresentante dell’India. “Dobbiamo rispettarci e preservare congiuntamente l’unità regionale e la mutua fiducia”, ha dichiarato nell’occasione Wang, che ricopre anche l’incarico di direttore della commissione Affari esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese. “Dovremmo rispettare l’integrità territoriale e la sovranità di ciascun Paese, non interferire negli affari interni degli altri, sostenerci su questioni riguardanti gli interessi di base di ciascuno Stato, insistere nella risoluzione delle divergenze attraverso il dialogo e le consultazioni, lavorare per costruire una grande famiglia intorno all’Himalaya”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Pechino. (segue) (Cip)