Cina: Wang Yi invita Paesi himalayani a cooperare e rispettare integrità territoriale (2)

- Wang ha anche fatto appello al rafforzamento della cooperazione sulle questioni ambientali, menzionando accordi stretti in passato con India, Pakistan, Sri Lanka e Nepal e, in particolare, il protocollo d’intessa sulla decarbonizzazione firmato dal primo ministro nepalese Pushpa Kamal Dahal la scorsa settimana in occasione di una visita in Cina. Wang ha anche promesso che la Cina garantirà attività di formazione professionale per il Centro di ricerca del Sud-est asiatico per la biodiversità in Myanmar e per un centro di prevenzione e controllo della desertificazione in Mongolia. Contestualmente, il ministro ha invitato i propri colleghi ad accelerare sui progetti di connettività e di integrazione regionale previsti dalla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). (segue) (Cip)