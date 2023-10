Cina: Wang Yi invita Paesi himalayani a cooperare e rispettare integrità territoriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorrono, ha detto, nuovi sforzi per promuovere progetti chiave come ferrovie, autostrade, collegamenti aerei, reti elettriche e di comunicazione, per migliorare le attività doganali, facilitare i trasporti transfrontalieri e potenziare il coordinamento di regole e standard. Al forum, concluso oggi, hanno preso parte i ministri degli Esteri di Pakistan, Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar e Mongolia, tutti Paesi che hanno aderito alla Nuova via della seta, iniziativa di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario. (Cip)