Europee: Schlein, snodo decisivo ma non per fare conta

- Le prossime elezioni europee “sono uno spartiacque, uno snodo decisivo, ma non vanno lette come una conta per i rapporti di forza con il governo o tra le opposizioni, non è questo lo spirito con cui le affrontiamo. La posta in gioco è molta più alta, perché da lì dipende che Europa vogliamo, quale voce dovrà avere l’Europa in un mondo che cambia velocemente, e se ci saranno spazi per l’azione di un’Europa che punta sulla giustizia sociale e ambientale, sulla lotta alle diseguaglianze, o se prevarrà il volto egoista di chi vorrebbe alzare i muri, negare solidarietà e avere torsioni nazionaliste”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella sua relazione alla segreteria nazionale del partito. Gli eventi degli ultimi anni, ha aggiunto, “ci hanno dimostrato quanto siamo interdipendenti e l’importanza del rilancio del progetto federalista europeo”. “L’unica strada possibile è intensificare e rilanciare il progetto di integrazione europea, costruire un’Europa che sappia esprimersi come una comunità di destino e sia in grado di avere una voce unitaria ed efficace”, ha detto ancora Schlein. (Rin)