Kuwait: missione sottosegretaria Tripodi si conclude con visita a contingente italiano

- La missione in Kuwait della sottosegretaria agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, si è conclusa oggi con una serie di incontri e con la visita alla base di Al Salem, dove è di stanza il Comando dell’Italian National Contingent Command Air. Lo ha riferito la Farnesina sul proprio sito internet oggi. Accompagnata dall’ambasciatore Carlo Baldocci, Tripodi ha avuto un colloquio con il segretario generale del National Council for Culture Arts and Letters, Mohammad Al Jassar, per discutere dell’approfondimento delle relazioni culturali tra i due paesi e del rafforzamento della diffusione della lingua italiana attraverso un progetto presentato della società Dante Alighieri. E' stata affermata inoltre la comune volontà di espandere la cooperazione con le missioni archeologiche italiane in Kuwait, sostenute dalla Farnesina in collaborazione con le università di Perugia e Roma “La Sapienza”. (segue) (Res)