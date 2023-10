Kuwait: missione sottosegretaria Tripodi si conclude con visita a contingente italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria ha successivamente incontrato l’omologo all’Informazione, Nasser al Mehesen, al quale ha presentato la candidatura di Roma per l’Expo 2030, per poi visitare il contingente italiano presso la base di Al Salem. Portando il saluto del governo, Tripodi ha rivolto al comandante Tommaso Tuccillo e ai circa 600 militari italiani dislocati in Kuwait un sentito plauso per l’eccezionale contributo reso quotidianamente alle attività della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico per la stabilizzazione di una regione strategica per gli equilibri geopolitici mondiali. (Res)