Salario minimo: Conte, Meloni ha spedito pallone in tribuna, ci pensa il Cnel a bucarlo

- "Meloni ad agosto ha convocato le opposizioni a palazzo Chigi e dalla riunione sono emerse due cose: lei non sa cosa fare per gli stipendi troppo bassi; il salario minimo legale a 9 euro l’ora non le piace. Il tutto condito da palesi falsità sulla bontà della misura. Insomma, non aveva le idee chiare e ha preferito rinviare tutte le valutazioni sul salario minimo al Cnel di Brunetta, lasciando il Parlamento in panchina". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in un post dal titolo "Delitto perfetto contro il salario minimo legale". "Meloni ha spedito il pallone in tribuna e ora ci pensa il Cnel di Brunetta a bucarlo. È evidente che vogliono affossare il salario minimo e lasciare l’Italia nella lista dei cinque Paesi europei su 27 senza questa misura di civiltà - prosegue l'ex premier -. Vogliamo restare a guardare questi giochini da vecchia politica o vogliamo tenere aperta questa partita? Domenica scendiamo in campo con un 'firma day' per sostenere la proposta per istituire un salario minimo in Italia. Ci saranno banchetti in tutta Italia per ricordare a gran voce a Meloni che non si voltano le spalle ai lavoratori sottopagati. Invito anche gli elettori del centrodestra che hanno a cuore il problema degli stipendi da fame a firmare per far cambiare idea alla Presidente del Consiglio. Noi continueremo a portare questa voce, forte, in Parlamento e nel Paese". Conte aggiunge: "Il Movimento cinque stelle ha iniziato la sua battaglia per un salario minimo legale 10 anni fa: in questo periodo abbiamo convinto tutte le forze di opposizione - anche quelle più riluttanti - della bontà della proposta. Non ci arrenderemo solo perché Meloni o Brunetta dicono no a un provvedimento che migliorerebbe la vita di milioni di lavoratrici e lavoratori". (Rin)